M.K.Perker’den mizah ansiklopedisi

Society of Illustrators üyeliğine kabul edilen ilk ve tek Türk çizer olan, çizgi romanın Oscar’ı Eisner Ödülü’ne aday gösterilen, The New Yorker, New York Times, DC Comics gibi prestijli gazete ve dergilerle de çalışan dünyaca ünlü illüstrasyon sanatçısı M.K.Perker’in yeni kitabı Mecburi İstikamet Karakarga Yayınları’ndan çıktı. Mecburi İstikamet, Perker’in daha önce yayımlanmış öykülerinin bir seçkisi olmasının yanı sıra yepyeni öykülerini de barındırıyor.

ARKA KAPAK YAZISI

“Türkiye'nin tek kişilik ilk mizah dergisi Türk Mucizesi'ne imza atan M.K. Perker'den eğlenceli-karanlık, mizahi-edebi, gerçekçi-fantastik, nostaljik-modern, renkli ve siyah-beyaz öyküler…

Mecburi İstikamet, Perker'in Leman, Penguen ve OT gibi mizah dergilerden aşina olduğunuz ve daha önce hiç görmediğiniz çizgileriyle bir mizah ansiklopedisi. Tek bir çizerden bu kadar farklı anlatım biçimi görmek, yalnız Türkiye için değil tüm dünya için de nadir bir doğa olayı.”