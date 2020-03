M.K. Perker’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi: “Gece Vardiyası”

The New Yorker, New York Times, DC Comics gibi prestijli gazete ve dergilerle de çalışan dünyaca ünlü illüstrasyon sanatçısı M.K. Perker'in 'Gece Vardiyası' adını taşıyan sergisi, 12 Mart 2020 tarihinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.