M.K. Perker’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi: “Gece Vardiyası”

Pilot Galeri, uluslararası çizgi dünyasının önemli aktörlerinden M. Kutlukhan Perker'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi “Gece Vardiyası”na ev sahipliği yapıyor. 12 Mart'ta açılacak olan sergi, 18 Nisan tarihine dek Pilot Galeri'de gezilebilir.

30 DESENDEN OLUŞUYOR



“Gece Vardiyası” serisi, M.K. Perker'in 2019 yılı boyunca, hava kararınca üzerinde çalışmaya başladığı ve hava aydınlanınca çalışmayı bıraktığı, kâğıt üzerine mürekkeple yapılmış 30 desenden oluşuyor.

HEM ÇOK GÜVENLİ HEM DE ÇOK TEKİNSİZ



M.K. Perker'in eserlerinde, karanlığın içinde, gecenin getirdiği özel imgeler, karakterler ve hepsinden mühimi, her desende varlığını hissettiren bir ambiyans bulunuyor. Bir noktadan sonra bir tür ‘tuhaflıklar ailesi' göze çarpıyor. Tekerrür eden, ima eden, farklı desenlerde birbirine refakat eden sürreel bir aile bu. Hem çok güvenli hem çok tekinsiz.

“HARİKALAR DİYARINA VASIL OLMASINI UMAR”



Gece Vardiyası serisi, bizleri 20. yüzyıl başında İstanbul'da bir gece yarısı, yarı gerçek yarı rüya bir yolculuğa çıkarıyor gibi. Elimizden hızlıca kayan balıklar, dikkatle dinleyen kargalar, tekinsiz dev tavşanlar, yarın yokmuş gibi dans eden insanlar, hep parlayan ay ışığı altında dengesizlik içinde bir denge kurmaya çalışan koca bir şehre bakıyor gibiyiz. Her bir çizimde bazen reel bazen soyut bambaşka mekanlar, başka açılar, derinlikler, farklı ölçekler içinde insanlar, hayvanlar, korkular, teşebbüsler, buluşmalar, ayrılıklar, duraksamalar ve anlar var. . . Aynı ölçü içine türlü durumlar girince bu aynı ölçek, bu sabit çerçeve, bu tuhaf dünyaya açılan bir kapı oluyor. M K Perker'in sözleriyle; “Gece Vardiyası serisindeki resimler, izleyicinin, muhtemel deadline'ına yetişememek kaygısıyla telaş içinde koşturan takım elbiseli beyaz tavşanı takip ederek harikalar diyarına vasıl olmasını umar''