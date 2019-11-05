M.Kemal galası ‘ıspanak’ yüzünden iptal oldu

Usta gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar, sosyal medya hesabından usta sanatçı Müjdat Gezen ve öğrencilerinin İzmir ve İstanbul'da sergileyecekleri tiyatro oyunun galasının iptal edildiğini duyurdu. Türkiye'nin en çok okunan yazarı ve gazeteci Yılmaz Özdil'in eseri 'M. Kemal' galalarının iptal gerekçesinin ise Dündar, oyunculardan birinin ıspanaktan dolayı hastaneye kaldırılması olduğunu ifade etti.

Yılmaz Özdil'in “M. Kemal” adlı kitabını tiyatro sahnesine taşıyan usta sanatçı Müjdat Gezen, 6 Kasım’da İzmir’de, 7-8 Kasım'da da İstanbul’da perde açacak oyun için, “Muhteşem bir insanı anlatan bu muhteşem kitabı sahneye yansıttık” diye konuşmuştu.

Usta gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar, bu oyunda sahne alacak Müjdat Gezen’in öğrencilerinden birinin ıspanaktan dolayı hastaneye kaldırıldığını belirterek gala gecelerinin iptal edildiğini duyurdu. İşte Dündar’ın o paylaşımı;

“Usta tiyatrocu Müjdat Gezen ve öğrencileri, yarın İzmir-Karşıyaka’da,7-8 Kasım’da da İstanbul’da, değerli kardeşim Yılmaz Özdil’in muhteşem M.Kemal eserinin galalarını yapacaklardı.

Ancak önemli rollerden birinin oyuncusu ıspanaktan kliniğe kaldırılınca hepsi iptal oldu!..”