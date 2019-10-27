M. KEMAL sahnede

Usta sanatçı Müjdat Gezen, Yılmaz Özdil’in “M. Kemal” adlı kitabını tiyatro sahnesine taşıdı. 6 Kasım’da perde açacak oyun için Gezen, “Muhteşem bir insanı anlatan bu muhteşem kitabı sahneye yansıttık” dedi

Sanat hayatının 60. yılını kutlamaya hazırlanan Müjdat Gezen'le, Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda buluştuk. Gezen'in Cumhuriyet'in 96. yılı şerefine Yılmaz Özdil'in kitabından sahneye aynı adla taşıdığı “M. Kemal” oyunu 6 Kasım Çarşamba günü İzmir'de perde açıyor. Usta oyuncuyla “Yılın sanat olayı” dediği “M. Kemal” oyununu, Cumhuriyeti ve Atatürk'ü konuştuk.

– Öncelikle Cumhuriyet Bayramı mesajınızı almak istiyorum.

Ben iki kez dünyaya geldim. İlki 29 Ekim 1923, ikincisi 29 Ekim 1943. 1943, nüfustaki doğum tarihimdir ama 1923, Cumhuriyet'le birlikte hepimizin yeniden dünyaya gelişidir.

– “M. Kemal” oyunu için neler söylersiniz?

Yılmaz (Özdil), M. Kemal kitabını bana verdiğinde büyük bir dikkatle ve zaman zaman gözyaşları içinde okudum. Kitabı oyunlaştırmaya karar verince ikinci kez okudum. Bu kitabı kaç kez okursanız okuyun hep aynı duyguları yaşıyorsunuz. Muhteşem bir insanı anlatan bu muhteşem kitabın tüm coşku ve duygularını dilerim ekip olarak eksiksiz sahneye yansıtırız.

– Bazı dokunuşlarınız oldu mu?

Yılmaz'ın (Özdil) üslubuna sadık kalarak, oyundaki müzikli bölümleri oratoryo şekline dönüştürdüm. Sahnede ayrıca filmler de devreye girecek. Perde 6 Kasım'da İzmir'de açılacak, ardından 9 Kasım'da İstanbul'da sahnede olacağız ve turne başlayacak. Kasım ayı biletlerimiz tükendi..

– Çok mutlusunuz…

Bakın, “M. Kemal” oyununda çok özel bir bölüm var.

– Nedir o bölüm?

Çanakkale Savaşı'nda ölen Anzak askerleri için Atatürk şöyle konuşuyor, ‘Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır.' Hayatını Çanakkale'de kaybeden askerlerden birinin annesi Avustralya'dan Atatürk'e yazdığı mektupta şöyle sesleniyor: ‘Ben de size Atam demek istiyorum…' Oyunda bu mektubu Yıldız Kenter'in sesinden dinleyeceğiz. Atatürk, savaşta bile centilmen olmayı başarmıştır.

‘MUSTAFA KEMAL HAYATIMIN ROLÜ'

Oyunda Mustafa Kemal'i canlandıracak olan Özgür Özgülgün, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun bir oyuncu. Özgülgün, “Bu, hayatımın rolü. Bu rolü oynamak için her şeyi yaparım deyince Müjdat Gezen de rolü bana verdi” dedi. Yönetmen Barış Taşkın'ın ise “Yılmaz Özdil'in Atatürk'ün bilinen ve bilinmeyen yönlerini anlattığı bu kitabını tiyatroda izleteceğimiz için çok heyecanlayım. Aldığım sorumluluk çok büyük. Dilerim görevimi layıkıyla yerine getirmiş olurum” diye konuştu.

‘Amcam, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya silah taşımıştı'

– Trump, o küstah mektubu Atatürk'e yazsaydı nasıl cevap alırdı?

Atatürk, bana göre şöyle bir cevap yazardı: ‘Ekselansları, mektubunuzu iade ediyorum. Çünkü bu saygısızlık yalnız beni değil milletimi de hedef almıştır. Ezelden beri başı dik, alnı ak yaşayan bu millet, gerektiğinde kendisine düşman olanları elleriyle savaşarak denize dökmesini bilir…'

– Amcanız da Milli Mücadele'ye katılmıştı…

Nur içinde yatsın, amcam Osman Vamık Gezen, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'ya İstanbul'dan kaçırdığı silahları taşımış. Zaferden sonra Atatürk onu Florya'ya yemeğe davet etmiş. Amcam masada iki bardağa da su koyuyor, birine rakı görünümü veriyor. Atatürk'ün gözünden kaçmıyor, ‘Öyle içme, sen rakına su koy, beyaz olsun. Aksi halde uzaktan bakanlar, iki bardakta da su olduğunu sanabilir' (gülüyoruz).