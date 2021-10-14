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M. Night Shyamalan’ın bir sonraki filminin ismi beli oldu

Sürpriz sonlu filmleriyle adından bahsettirmeyi başaran Shyamalan'ın Universal Pictures için hazırladığı filmin adı ve vizyon tarihi nihayet belli oldu.

Sozcu.com.tr
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M. Night Shyamalan’ın bir sonraki filminin ismi beli oldu

Altıncı His, İşaretler, Köy, Avatar gibi filmlerle tanınan M. Night Shyamalan’ın yeni filmi Knock at the Cabin’in 3 Şubat 2023’te vizyona gireceği açıklandı. Yönetmen, ağustos ayında Twitter’da senaryosunu tuttuğu iddia edilen etiketsiz bir dosyanın resmini yayınlamış ve “Sıradaki. Üçüncü taslakta. Çok sıkı. 100 sayfanın altında” yazmıştı. Ancak herhangi bir yazı, başlık görülmemişti.

Nihayet yönetmeninin bir sonraki filminin ismi belli oldu. Ünlü yönetmen, Knock at the Cabin’in vizyon tarihini de Twitter’da kısa bir video ile paylaştı.

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