M. Night Shyamalan’ın bir sonraki filminin ismi beli oldu
Sürpriz sonlu filmleriyle adından bahsettirmeyi başaran Shyamalan'ın Universal Pictures için hazırladığı filmin adı ve vizyon tarihi nihayet belli oldu.
Altıncı His, İşaretler, Köy, Avatar gibi filmlerle tanınan M. Night Shyamalan’ın yeni filmi Knock at the Cabin’in 3 Şubat 2023’te vizyona gireceği açıklandı. Yönetmen, ağustos ayında Twitter’da senaryosunu tuttuğu iddia edilen etiketsiz bir dosyanın resmini yayınlamış ve “Sıradaki. Üçüncü taslakta. Çok sıkı. 100 sayfanın altında” yazmıştı. Ancak herhangi bir yazı, başlık görülmemişti.
— M. Night Shyamalan ⌛ (@MNightShyamalan) October 14, 2021
Nihayet yönetmeninin bir sonraki filminin ismi belli oldu. Ünlü yönetmen, Knock at the Cabin’in vizyon tarihini de Twitter’da kısa bir video ile paylaştı.