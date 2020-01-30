Mabel Matiz’den Sevgililer Günü sürprizi

Kendine has tarzı ve şarkılara getirdiği yorumlarla geniş bir dinleyici kitlesinin beğesini kazanan Mabel Matiz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Volkswagen Arena sahnesinde olacak.

Mabel Matiz, 4. stüdyo albümü “Maya”nın konser turnesi kapsamında, Kerki Solfej organizasyonu ile 14 Şubat'ta Volkswagen Arena'ya geliyor.

2009 yılında ilk solo albümünün hazırlıklarına başlayan Matiz, kendi ismini taşıyan çıkış albümünü 2011'de yayınladı. Dinleyicileri ve müzik eleştirmenleri tarafından gelecek vaat eden sanatçılar arasına girmeyi başaran sanatçının bu albümü yılın en iyi 10 albümü arasına girdi. Aranjmanları Can Güngör ve Cihan Mürtezaoğlu'na ait olan ikinci albümü “Yaşım Çocuk” yayınlandığı hafta içerisinde “en çok dinlenenler” listelerinin başında yer aldı. Albümün yayınlamasının ardından çıktığı Türkiye turnesinin sonrasında kayıtlarına başladığı “Gök Nerede” albümü, dijital platformlara liste başından giriş yaptı.

Mabel Matiz, son olarak prodüktörlüğünü Sabi Satiel’in yaptığı son albümü “Maya”yı ve Ekim ayında ”Gözlerine” single’ını yayınlamıştı.