Mabel Matiz’i Barış Manço’ya benzettiler

Kerki Solfej'in yaz konserlerinde hayranlarıyla buluşmaya devam eden Mabel Matiz'in son durağı Kuşadası oldu. Kuşadası'nda uzun bir aradan sonra yeniden konser veren Mabel Matiz, “Sizlerle iki yazdır buluşamıyorduk kısmet bu seneye imiş. Hepiniz hoş geldiniz” diyerek dinleyicilerini selamladı. Matiz'in Kuşadası AVM Amfitiyatro'yu dolduran dinleyicileri her şarkısında kendisine eşlik etti.

AŞIK MAHSUNİ’Yİ UNUTMADI

Yüzükleri, takıları ve kıyafetleriyle oldukça ilgi çeken Mabel Matiz, hayranları tarafından Barış Manço'ya benzetildi. Konserde eski yeni en sevilen şarkılarını seslendiren Mabel Matiz, ‘Yuh Yuh' parçasını seslendirdikten sonra Aşık Mahsuni'yi andı. Repertuarına aldığı şarkıları ve sahnedeki performansıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, iki saat sahnede kaldı. Matiz, konser sonunda ise kendisini bekleyen hayranlarını kırmayarak hepsiyle tek tek fotoğraf çekindi.