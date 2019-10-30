Mac DeMarco İstanbul’a geliyor

Mac DeMarco, ‘Peçeteye İstek'in en çok istek alan isimlerinden biri olarak dördüncü Gezgin Salon'a konuk olacak. 30 Kasım Cumartesi günü Volkswagen Arena’da gerçekleşecek konser 18.00’de başlayacak.

MAC DEMARCO KİMDİR?

Mac DeMarco 1990 senesinde Kanada'da doğdu. Küçük yaşlardan beri birçok müzik grubunda yer aldı. Ancak hiçbirinin müzikal bir kariyer hedefi yoktu. 2008 yılında ise liseden mezun olduktan sonra Vancouver'a taşınan Mac DeMarco'nun müzikal kariyeri gerçek anlamda başlamış oldu. Küçüklüğünden beri müziğe hayran olan ancak müzikal bir kariyer hedeflemeyen sanatçının fikri gençliğinde, okuldaki kızları etkilemek için müzik yapmaya başlamasıyla değişti. Daha sonra müziğe olan bakış açısı değişti ve kariyerini müzikle şekillendirdi. Garage-noise/punk rock projesi Makeout Videotape’ın bir parçası olarak kendi ürettiği albümü Heat Wave’i 2009’da yayımladı.



Müzik kariyerine başlamasından itibaren Mac DeMarco, 2 sene içerisinde şovlarında 200 kişiye çalmaktan binlerce kişiye çalmaya başladı. Mac DeMarco, albümlerindeki her şeyi kendisi kaydetmekte ve her enstrümanı kendisi çalmakta ısrar ediyor. Çağdaş müziğe ayak uydurma konusunda çok kötüyüm diyen Mac DeMarco genellikle Final Fantasy video oyunlarındaki müziği ve Beatles’ı dinlediğini belirtiyor.

En sevdiği müzisyenlerin Shuggie Otis, Black Sabbath, Jonathan Richman, Genesis, Sting ve Weezer olduğunu söylüyor. Ayrıca Japon müzisyen Haruomi Hosono’yu en sevdiği sanatçı olarak gösteriyor. John Maus, Ariel Pink, Isao Tomita ve R. Stevie Moore gibi sanatçılar üretim tarzları açısından DeMarco'ya ilham olan sanatçılardan. Büyük isimlerle çalışmak yerine, DeMarco, şarkılarında ve müzik videolarında arkadaşlarıyla iş birliği yapmayı tercih ediyor.

Büyük annesinin popüler bir opera sanatçısı ve dedesinin saksafon sanatçısı olmasının yanı sıra teyzesi ve annesinin gençliklerinde müzikle uğraşmaları; kısacası müzikle iç içe olan bir aileden gelmesi DeMarco'nun müzisyen olmasında oldukça etkili oldu. Yıllardır enstrümantal kısımlarını önceden yazıp daha sonra üzerine sözler yazan DeMarco'nun üretim şekli yıllar içinde değişti. Daha sonra enstrümantal kısımları da sözleri de aynı anda yazmaya başladı. Örneğin “Salad Days” bu şekilde yazdığı şarkılardan biri.

Sanatın diğer alanlarıyla da ilgili olan sanatçı birçok saykodelik müzik videosuna da imza attı.