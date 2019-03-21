Taraftarlara serbest, tiyatroculara yasak

Kadıköy Tiyatroları Plarformu’nun Kadıköy Belediyesi ile birlikte üç senedir Kadıköy’de gerçekleştirdiği Dünya Tiyatro Günü Yürüyüşü trafik yoğunluğu sebebiyle engellendi. Tiyatrocular bir açıklama yaparak, maç günleri yaşanan yoğunluğu hatırlattı ve "Son yıllarda Kadıköy’ü, bir tiyatro vahası haline getiren, onlarca salon yüzlerce oyun ile tiyatronun şenliğini seyircilerimizle buluşturan bizler, her koşulda sözümüzü nasıl söylediysek 27 Mart günü de öyle söyleyeceğiz" dedi.

İstanbul Valiliği, 27 Mart’ta Kadıköy’de Dünya Tiyatrolar Günü’nde gerçekleştirilmesi planlanan yürüyüşe izin vermedi. Valilik söz konusu kararın gerekçesinde yürüyüşün yaya trafiğini olumsuz olarak etkileyeceğini belirtti.

Tiyatrolar Platformu, kararı eleştiren bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:

“Bir yasağın söz konusu olmadığını ileten Kadıköy Kaymakamlığı bize Salı Pazarı'nı uygun görmüş. Trafiğe engel teşkil etmemek kaydıyla! E-5 kenarındaki insansız ve trafiğe kapalı bir alanda trafiğe nasıl engel teşkil edileceğini anlamak mümkün değil.

‘FUTBOL MAÇLARINDA GIKLARI ÇIKMIYOR’

Futbol maçlarının olduğu gün tüm yolları kapatıp Kadıköy halkını, biz Kadıköy tiyatrolarını ve esnafını canından bezdirirken gıklarının çıkmadığı malumumuz. Ayrıca hoparlör, megafon, mikrofon kullanmadan kutlamalıymışız Tiyatro Günü'nü. Toplumdan uzak ve sessizce, seçim gürültüsünü engellemeden kutlayın diye anlıyoruz. Son yıllarda Kadıköy'ü, bir tiyatro vahası haline getiren, onlarca salon yüzlerce oyun ile tiyatronun şenliğini seyircilerimizle buluşturan bizler, her koşulda sözümüzü nasıl söylediysek 27 Mart günü de öyle söyleyeceğiz.

Seyircilerimizi, diğer sanat alanlarından sanatçı dostlarımızı, Kadıköy halkını ve de esnafını bizim için özel olan bu günü birlikte kutlamaya, sözümüzü paylaşmaya davet ediyoruz.

27 Mart Çarşamba Saat 12.00'de Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanıp, 12.30'da basın açıklamasını yapmak üzere Süreyya Operası'na geçiyoruz. Kadıköy Tiyatroları Platformu'nun ve Oyuncular Sendikası'nın açıklamalarının ardından Kadıköy Tiyatroları Platformu'nun 27 Mart Tiyatro bildirisi okunduktan sonra saat 14.30'da yine Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin bahçesinde Kolektif İstanbul Grubu'nun vereceği konserle kutlamamız son bulacaktır.”