Macaulay Culkin yeni bir projeyle ekranlara dönüyor

Evde Tek Başına yıldızı Macaulay Culkin, orta yaş kriziyle ilgili bir belgesel dizisiyle ekranlara dönmeyi planlıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Evde Tek Başına serisinin ilk iki filminde rol alan ve 90’ların parlayan yıldızı olarak öne çıkan Macaulay Culkin, ekran macerasına belgeselle dönüyor.

Culkin, bir orta yaş krizi belgeseli hazırlıyor. Amerikalı aktör, 90’ların en başarılı çocuk yıldızlarından biri haline gelmişken oyunculuğa normal bir hayat yaşamak için ara vermişti. 2000’li yıllarda oyunculuğa geri dönen Culkin, istikrarlı olmasa da çeşitli yapımlarda yer aldı.

Variety’nin haberine göre; oyuncu, Macaulay Culkin’s Midlife Crisis (Macaulay Culkin’in Orta Yaş Krizi) adlı bir orta yaş krizi belgesel dizisi geliştiriyor. Şovun yaratılışı, Culkin’in 40 yaşına girmekle ilgili attığı 2020’deki tweet’ine dayanıyor.

Culkin 40. doğum gününde Twitter’da bol beğeni ve yorum alan tweet’lerinde şöyle yazmıştı:

“Hey millet, yaşlı hissetmek ister misiniz?

40 yaşındayım, teşekkürler.

Bu, benim dünyaya hediyem: İnsanları yaşlı hissettiriyorum.

Artık çocuk değilim.

40 yaşımda orta yaş krizime başlamanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Sörf yapmayı düşünüyorum.Önerileriniz var mı? Aranızda photoshop bilen var mı? Ne kadar havalı görüneceğime dair bir fikir edinebilmem için kafamı bir sörfçüye koyar mısın?”

Culkin’in belgeselinin yapımcılığını Lightbox kurucuları Jonathan Chinn ve Simon Chinn’in yanı sıra Emmy Ödüllü yapımcı Emily Gerson Saines üstlenecek.

İlginizi Çekebilir 30 yıldır eskimeyen bir klasikte yer aldılar: Evde Tek Başına oyuncuları bugün neler yapıyorlar?