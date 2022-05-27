Mad Men dizisinin yıldızı William ve Kate için uyduğu kuralları anlattı

"Mad Men" dizisinin yıldızı Jon Hamm, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens William ve eşi Kate Middleton'la bir araya geldiği galada uyması gereken "zor ve hızlı kuralları" açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Mad Men” dizisindeki Don Draper rolüyle ünlü olan ABD’li oyuncu Jon Hamm, kraliyet çifti Prens William ve eşi Kate Middleton’la, son filmi “Top Gun: Maverick”in Londra galasında bir araya geldi.

People’in haberine göre, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’a konuşan 51 yaşındaki Hamm, kraliyet üyeleriyle bir aradayken uyulması gereken pek çok “zor ve hızlı kural” olduğunu söyledi.



Hamm, “Biraz endişe verici çünkü size uymanız gereken bu kuralları size iletiyorlar. ‘Majesteleri’ demeniz gerekiyor, eğer isimlerini söylerlerse onları kullanabilirsin ama önden yapamazsın ve elini uzatamazsın. Onlar ellerini sana teklif etmek zorundalar, o zaman eğilmek zorundasın ama çok fazla da eğilmemelisin” diyerek uydukları kuralları anlattı.

“PRENS WILLIAM’IN GÖZLERİNDE KAYBOLDUM”

Prens William’la göz göze geldiği anlara da değinen aktör, “Çok maviler. Gözlerinde kayboldum. Ama daha sonra, onun gözünün içine bakmamıza izin verilmediğini düşündüm” dedi.

İngiliz monarşisi, katı kurallarıyla bilinse de büyük ölçüde modern zamanlara adapte oldu ve artık birçok insan Prens William’ın babaannesi Kraliçe Elizabeth’i ve kraliyet ailesinin diğer üyelerini fazla şatafatsız bir şekilde selamlamayı tercih ediyor.

İlginizi Çekebilir Mad Men dizisinin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir Prens Andrew'un varlığı William ve Kate'i harekete geçirdi