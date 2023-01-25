Madama Butterfly İzmir’de ilk kez sahnelenecek

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin genç bir geyşanın öyküsünü konu aldığı 'Madama Butterfly' operasını yarın İzmir'de ilk kez sahneleyecek.

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Bornova Kültür Merkezi’nde sahnelenecek eserin orkestra şefliğini Tulio Gagliardo ve Vladimir Lungu yapıyor. Rejisör Yiğit Günsoy’un sahneye koyduğu eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay’a, kostüm tasarımı ise Gülden Sayıl’a ait. Koro şefliğini Orhan Öner Özcan’ın yaptığı eserin koreografisini Kürşat Kılıç, ışık tasarımını Serkan Şentürk üstleniyor.

Madama Butterfly olarak bilinen Cio Cio San’ı Derya Kırcalı, Nurdan Küçükekmekçi, Burçin Savigne, Amerikalı deniz teğmeni Pinkerton’u ise Oğuz Çimen, Erdem Erdoğan ve Mehmet Alp Özkazanç canlandırıyor.

Eserin konusu:

Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa’ya ait eserde maceracı bir ruha sahip olan Amerikalı deniz teğmeni Pinkerton’un Madama Butterfly ile Japon törelerine göre evlenmesini, aşkı için dinini değiştirmesini ve ailesi tarafından reddedilmesini anlatıyor. Evliliği oyun olarak gören Pinkerton’un Japonya’yı bırakıp ABD’ye yerleşmesini, günün birinde Amerika’dayken evlendiği eşine geri dönerek çocuğunu istemesinin ardından Madama Butterfly’ın harakiri ile kendisini öldürmesini sahneye taşıyan eser, operanın klasikleri arasında yer alıyor.

AYLARCA HAZIRLANDILAR

Rejisör Yiğit Günsoy, Madama Butterfly’ın dünyada en sık sahnelenen ve belki de en güzel operalardan biri olduğunu söyledi. Eseri daha önce Antalya Devlet Opera ve Balesi ile sahnelediklerini ifade eden Günsoy, “1900’lü yılların başında sanatta egzotik bir dönem oldu ve Uzak Doğu’ya merak arttı. O dönemin eserlerinden bir tanesi. Japonya’da geçiyor öykü ve Japon geyşası ile Amerikan teğmenin hüzünlü aşk hikayesini anlatıyor. Kadromuz çok kalabalık, orkestramız ile eseri sahneleyeceğiz” dedi.

Günsoy, Eskişehir ve Aspendos festivallerinde sahneledikleri eserin bugüne kadar binlerce seyirciye ulaştığını belirtti.

Madama Butterfly’ın sahneye taşınmasında kostüm ve makyajın da çok büyük önem taşıdığını dikkati çeken Günsoy, aylarca süren hazırlık sürecinin ardından İzmirli sanatseverlerin de eseri beğeniyle izleyeceğini umduğunu dile getirdi.

Madama Butterfly’ı canlandıran Nurdan Küçükekmekçi ise ‘geyşa’ kavramının çok da iyi bilinmediğini, çok iyi eğitim alan ve onurlu bir yaşama değer veren geyşaların bu eserle daha iyi anlaşıldığını, böylesine önemli bir eserde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kostüm tasarımcısı Gülden Sayıl ise hazırlık süreci sonrası ortaya her biri tablo görünümünde kostümlerin çıktığını, ‘Madama Butterfly’ın çok zengin ve renkli bir görünümle seyircisine ulaşacağını söyledi. (AA)