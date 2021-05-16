Madame Tussauds Müzesi de Meghan ve Harry’i kraliyetten ayırdı

Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla gündeme oturan çiftin, dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds'daki konumları da yeniden gözden geçirildi.

Madame Tussauds yaptığı açıklamada, “Harry ve Meghan konumlarını değiştirdi. Madame Tussauds Londra da Frogmore’dan Hollywood’a geçişlerini yansıtmak için Prens Harry ve Meghan Markle figürlerini taşıdı” dedi.

Prens Harry, son olarak ABD’li aktör Dax Shephard’ın ev sahipliğini yaptığı Armchair Expert isimli bir podcast programına konuk olarak kraliyet ailesindeki yaşamı Truman Show'a ve hayvanat bahçesine benzetmişti.

Prens; “Kafamı yukarı kaldırıp farklı hissedebiliyorum. Hem benim hem de Meghan'ın omuzlarındaki yük kalktı. Etrafta özgürce yürüyebiliyor, Archie'yi bisikletimin arkasına alıp gezebiliyorum. Daha önce bunu yapma şansım olmamıştı” diyerek kraliyetten ayrılışıyla ilgili hislerini ifade etmişti.

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