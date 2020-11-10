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Madame Tussauds müzesi Trump’ın kıyafetini değiştirdi
Madame Tussauds müzesi Trump’ın kıyafetini değiştirdi
Londra'da Madame Tussauds müzesi ABD seçimlerini kaybeden Donald Trump'ın heykeline golf kostümü giydirdi.
Kültür Sanat 10 Kasım 2020 - 16:02

Donald Trump’ın Londra’daki Madame Tussauds müzesinde bulunan ABD başkanı olarak tasarlanan balmumu heykelinin kıyafeti değiştirildi.

Trump'ın balmumu heykeli, Joe Bide’'ın ABD Başkanı seçildiği ilan edildikten sonra golf kıyafetleriyle değiştirildi.

Seçim sonuçlarının büyük oranda belli olmaya başladığı sırada Trump’ın golf oynarken görüntülenmesine gönderme yapıldı.

Berlin’de bulunan balmumu heykel müzesi Madame Tussauds ise ABD Başkanı Donald Trump heykelini çöpte sergilemeye başlamıştı.

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Son güncelleme: 16:04 - 10.11.2020
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