Madame Tussauds’da ilk kez bir başkan yardımcısının heykeli yer alacak

Müzeden yapılan açıklamaya göre bu yılın sonlarında hem başkan Joe Biden'ın hem de Kamala Harris'in balmumundan figürleri tamamlanmış olacak. Her iki heykel de müzenin “Oval Ofis” bölümünde sergilenecek.

Müzenin Facebook’tan yaptığı açıklamada, Londralı sanatçılardan oluşan ekibin heykel yapımlarının haftalar sürdüğü, tamamının bitmesinin ise yaklaşık dört ila altı ay süreceğini tahmin ettiklerini söylediler.

“GÖZLERİYLE GÜLÜMSÜYOR”

Heykeltıraşlardan Vicky Grant Twitter'da yayınlanan bir videoda başkan yardımcısının heykelinin yapımıyla ilgili şunları söyledi: “Kamala Harris’in en önemli özelliği sadece sevimli, sıcak ve misafirperver gülüşü değil, aynı zamanda gözlerinin de olduğunu hissediyorum, çünkü gülümsediğinde çok çekici olduğunu düşünüyorum, aslında gözleriyle de gülümsüyor.”

NBC News’in haberine göre; hem Biden hem de Harris’in balmumu figürlerinin kıyafetleri ise bu yıl Yemin Töreni'nde giyilen kıyafetlerle aynı olacak. Harris’in tören için seçtiği kıyafetlerin tasarımcısı Christopher John Rogers, balmumu figürünün kıyafetini de tasarlayacak.

Madame Tussauds sözcüsü Brittany Williams, “Başkan Yardımcısı Harris için bir figür yaratmaktan ve Madame Tussauds New York’taki konuklar için ABD tarihindeki bu önemli anı yansıtmaktan onur duyuyoruz” dedi.