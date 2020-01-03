Mademki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘madem ki’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Mademki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘madem ki’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘mademki’dir. Mademki mi, madem ki mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘mademki'dir.

MADEMKİ NE DEMEK: Değil mi ki, –diği için, –diğine göre gibi neden gösterir bir anlamda, başına getirildiği cümleyi daha sonrakine bağlar. Madem.

MADEMKİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin mademki mi, madem ki mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mademki şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

madem ki (Yanlış kullanım)

mademki (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Mademki gelmeyecektin, önceden haber verseydin.”