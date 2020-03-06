Madımak’ta katledilen ozan Hasret Gültekin’in hayatı bu müzikalde

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde otuz iki aydınla katledilmiş bir ozan… Yirmi iki yıllık ömrüne sayısız başarı sığdıran aydın bir müzisyenken, o yangında yarım bırakılmış bir hayat… Hasret Gültekin'in hayatını hem bilinen hem de daha önce duyulmamış yönleriyle sahneye taşıyan “Hasret” adlı türkü müzikali, Ufuk Güldü tarafından kurulan ve 2010 yılından beri Almanya'da faaliyet gösteren Berlin merkezli tiyatro Theater28'in ilk Türkiye prodüksiyonu.

Üç yıllık uzun bir araştırmanın sonunda kaleme alınan “Hasret”, Hasret Gültekin'in ölümünden 26 yıl sonra sevdikleriyle, memleketiyle, bağlamasıyla, türküleriyle bir buluşma niteliği taşıyor. Oyuncu kimliğiyle Devrim Evin'in, müzisyen kimliğiyle Deniz Türkan'ın sahnede buluştuğu müzikal boyunca, Gültekin'in söylediği onlarca türkü canlı olarak çalınıp söylenirken oyun için tasarlanan müzikler de ilk kez “Hasret” seyircisiyle buluşacak.



‘SÜREN YANGINDA BİR SES OLMASI UMUDUYLA…’

“Hasret” oyunu, Hasret Gültekin'in annesinin, oğlunun, eşi Yeter Gültekin'in ve Mazlum Çimen gibi yakın arkadaşlarının onunla ilgili özel anlarını sahneden seyircilerle paylaşıyor. Mazlum Çimen'in anlattıkları gülümsetirken annesinin anlattıkları boğazları düğümlüyor; eşi Yeter Gültekin'in anlattıkları ise Madımak'la ilgili bilinmeyenleri aktarıyor. Şirin Aktemur oyunu, “Hiçbir kurgunun gerçeğin kendisi kadar etkili olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle ‘Hasret', bugün hala süren dünyanın yangınında bir ses soluk olması umuduyla yazılmış bir oyun, zaman aşıp gitse de bugün artık başka hayatların yarım bırakılmaması umuduyla, Hasretle…” sözleriyle anlatıyor.

Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çeşitli sahnelerde seyirciyle buluşmaya hazırlanan “Hasret – Hasret Gültekin Türkü Müzikali”; 9 Mart Pazartesi günü Kadıköy, Bostancı CKM'de, 20.30’da sahnelenecek.