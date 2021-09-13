Madonna, JLo, Bieber… MTV Ödülleri’ne ünlüler akın etti

Pandemi nedeniyle uzaktan bağlanılarak ödüllerin verildiği geçtiğimiz yıldan sonra, bu yıl birbirinden göz kamaştırıcı sahne şovlarının yapıldığı MTV Video Müzik Ödülleri eski günlerine döndü. Geceye aldıkları ödüllerle Olivia Rodrigo, Lil Nas X ve Justin Bieber gibi isimler ise damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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Müzik dünyasının sabırsızlıkla beklediği MTV Video Müzik Ödülleri bu yıl görkemli bir gece ile geri döndü. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl pek çok ödül töreni gibi sanal bir şekilde gerçekleşen tören, bu yıl sahne şovlarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Geçtiğimiz yıl en iyi yeni sanatçı dalında ödül kazanan Doja Cat’in sunumuyla gerçekleşen törene birbirinden ünlü isim de akın etti.

2010’ların başında tüm dünyanın gözdesi olan pop yıldızı Bieber, geceye 18 yaşındaki Avustralyalı rap fenomeni Kid Laroi ile düet yaparak başladı. Şu anda 27 yaşında olan ve 2015’ten bu yana ilk kez MTV Video Müzik Ödülleri’nde yer alan Bieber, yılın sanatçısı ve en iyi pop videosu dallarında ödüller alarak gecenin en büyük ödüllerinden ikisini evine götürdü.

Hemen hemen her kategoride aday gösterilen 18 yaşındaki Olivia Rodrigo ise en iyi yeni sanatçı ödülüne layık görüldü. Ayrıca yılın şarkısı ödülünü de kazanan Rodrigo, ödülünü kabul ederken şu şekilde konuştu: “Bu, hayatımın en büyülü yılıydı ve hepsi sizin sayenizde” dedi. Ödülünü şarkı yazan diğer tüm kızlara adayan genç şarkıcı sözlerine şu şekilde devam etti: “Işığınızı söndürmeye çalışacak bir sürü insan var ama fikrinizi yine de söylemek ve kalbinizi paylaşmak dünyanın en güzel şeyleri.”

Gecenin en büyük ödülü olan yılın videosu ise Lil Nas X ismiyle tanınan Montero Lamar Hill’e verildi.

Gecede John Mayer, Last Train Home ile en iyi rock şarkısı; Billie Eilish & Rosalia, en iyi Latin şarkısı; Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic en iyi r&b şarkısı ödüllerini kucaklarken BTS de K-Pop dalında ödülüne kavuştu.

Bir yıllık aradan sonra yıldızlar da geceye özenli bir şekilde hazırlanarak birbirinden dikkat çekici anlara imza atmış oldular.

Uzun yıllardır süren arkadaşlıklarını romantik bir ilişki ile devam ettiren Travis Barker ve Kourtney Kardashian geceye beraber katıldılar.

Machine Gun Kelly ve Megan Fox tercih ettikleri kıyafetlerle gecenin en dikkat çeken çiftleri arasındaydılar.

Halle Bailey and Chloe Bailey…

Doja Cat sadece sunumuyla değil tercih ettiği aksesuarlarla da dikkat çekti.

Billie Eilish…

Müziğin kraliçesi J.Lo ödül takdim ederken…



Madonna, sahne performansıyla herkesi büyülemeyi yine başardı.

Brooklyn’deki Barclays Center’daki üç saatlik tören ile pandemi sonrası eski formata dönüş de gerçekleşmiş oldu. Sosyal mesafeli törende pek çok kişi maske takmayı da ihmal etmedi.

Gecede konuşmalar kısa sürerken sahne performansları dikkat çekti.

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