Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Madonna, konsere 45 dakika kala şovu iptal ettiğini duyurdu
Madonna, konsere 45 dakika kala şovu iptal ettiğini duyurdu
Madonna, Lizbon'daki şovunu, konsere 45 dakika kala iptal etti. Ünlü şarkıcı sağlık sorunlarından dolayı hayranlarından özür diledi...
Kültür Sanat 21 Ocak 2020 - 10:35

Madonna hafta sonu gerçekleşmesi planlanan konserini, 45 dakika kala iptal ettiğini duyurdu. Hayranlarına 19.45’te gösterinin iptal edildiğini haber veren bir e-posta gönderen Madonna, akşam sahneye çıkamayacağını söyledi.

-Reuters

Gönderilen mesajda “Madonna’nın bu akşam sahneye çıkamayacağını üzülerek bildiriyoruz” ifadeleri yer aldı. Ünlü yıldız, Instragram’da şovu iptal ettiği için özür diledi: “Tekrar teşekkür ederim Lizbon! Bu geceyi iptal etmek zorunda kaldığım için üzgünüm ama bedenime kulak vermeli ve dinlenmeliyim! White port şarabı sayesinde gösterinin geri kalanını atlattım! Umarım salı görüşürüz.”

İLGİLİ HABERMadonna'dan kötü haber