Madonna, konsere 45 dakika kala şovu iptal ettiğini duyurdu

Madonna hafta sonu gerçekleşmesi planlanan konserini, 45 dakika kala iptal ettiğini duyurdu. Hayranlarına 19.45’te gösterinin iptal edildiğini haber veren bir e-posta gönderen Madonna, akşam sahneye çıkamayacağını söyledi.

Gönderilen mesajda “Madonna’nın bu akşam sahneye çıkamayacağını üzülerek bildiriyoruz” ifadeleri yer aldı. Ünlü yıldız, Instragram’da şovu iptal ettiği için özür diledi: “Tekrar teşekkür ederim Lizbon! Bu geceyi iptal etmek zorunda kaldığım için üzgünüm ama bedenime kulak vermeli ve dinlenmeliyim! White port şarabı sayesinde gösterinin geri kalanını atlattım! Umarım salı görüşürüz.”