Madonna, Türkiye’ye geliyor

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, New York Manhattan'daki evine Türk hamamı yapan şirketin davetlisi olarak önümüzdeki Ekim ayı sonunda Antalya'ya geliyor. 12 gün detoks programı uygulanması planlanan Madonna, Antalya'nın tarihi ve turistik mekanlarını da gezecek.

Antalya’da alternatif sağlık turizmine ağırlık veren özel bir otele gelmeyi planlanan Madonna, 12 gün boyunca detoks yapacak. Madonna için tüm ayrıntılar düşünüldü. Otelin kral dairesinde kalarak, 24 saatini detoks programına göre yaşayacak olan Madonna, programın ardından ülkesine geri dönecek.

Yetkililer, Madonna’nın Antalya’ya iki yardımcısı, aşçısı ve koruma ekibiyle geleceğini aktardı.

Madonna’ya Antalya’ya geldiği ilk gün tam donanımlı check-up yapılacak, ardından yenilenme işlemi başlayacak.

Madonna’nın Çin tıbbına ilgi duyduğunu aktaran yetkililer, “Madonna’ya burada unutamayacağı bir sağlıklı yaşam programı hazırlıyoruz. Aynı zamanda Aspendos Antik Kenti ve Kaleiçi’ni gezmek istediğini de bize iletti. Gezi programlarını da sağlıklı yaşam programımıza göre ayarlayacağız” açıklamasını yaptılar.