Maestro Bernius ilk defa Türkiye’de konser verecek

50 yılı aşkın süredir kurduğu korolar, orkestralar ve liderlik ettiği festivallerle klasik müzik dünyasının en etkili isimlerinden olan Frieder Bernius, ilk kez Türkiye’ye geliyor. Bernius, İstanbul ve Ankara'da iki konser verecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün daveti ve ev sahipliğinde Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Goethe-Institut Ankara'nın katkılarıyla dünyanın en önemli şeflerinden biri olarak kabul edilen Maestro Frieder Bernius, İstanbul ve Ankara’da bir dizi konser ve eğitim etkinliğine katılmak üzere Türkiye’ye geliyor.

Dünyaca ünlü maestro 14 Kasım'da yeniden açılan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 16 Kasım'da ise Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda yapılacak konserlerle müzikseverlere özel bir deneyim sunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu ve Rezonans Şefi Dr. Burak Onur Erdem’in girişim ve idaresinde yürütülen proje kapsamında Devlet Çoksesli Korosu’nun genç sanatçıları ile ülkemizin alanında en saygın topluluklarından Rezonans, Bernius yönetiminde yoğun bir eğitim, prova ve konser deneyimi yaşayacak, uluslararası alanda bilgi ve deneyim kazanacak.

Konserde ilk defa çalınacak eserlerde ney ve tambur gibi Türk müziği enstrümanları da kullanılarak bir müzikal sentezle Anadolu müziği ile Orta Avrupa klasik müziği unsurlarının bir birleşimi sunulacak.

KLASİK YORUMLARA YER VERECEEK

Programda ayrıca koro müziğinin önemli yapıtlarından sayılan Bach eserlerinden Romantik dönemden Mendelssohn eserlerine, klasik müzik tarihinde önemli bir kilometre taşını temsil eden Bruckner’in ses dünyasına kadar Alman repertuarının önemli klasiklerinin yorumlarına yer verilecek. Konserlerin yanı sıra Frieder Bernius'un yöneteceği Açık Prova etkinlikleri sayesinde ülkemizdeki pek çok koro şefi, koro sanatçısı ve müzisyen de bu büyük üstat ile tanışma fırsatı bulacak, bilgi ve deneyiminden faydalanacak.

Proje kapsamında Alman maestro ve eğitimci Jan Schumacher ile hazırlık çalışmaları yapılacak. Maestro Frieder Bernius’un Türkiye’de geçireceği süreç ve izlenimleri kaydedilerek kalıcı şekilde sanatseverlerin ilgisine sunulacak. Bir ekol olarak kabul edilen şefin konser hazırlıkları, eğitim çalışmaları, tarihi eserleri ziyareti ve değerlendirmeleri belgelenerek sanatseverlerle buluşacak.

ŞEFLERİN HOCASI

Klasik müzik dünyasının en önemli isimlerinden olan Frieder Bernius, 1968'de Musichochschule'de eğitimi sırasında Stuttgart Oda Korosu'nu kurdu. 1977'den itibaren Frieder Bernius, SDR, WDR, NDR Korosu, RIAS Oda Korosu gibi Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarının orkestraları ve korolarını yönetti, Stuttgart Barok Orkestrası ve Stuttgart Erken Dönem Müziği Festivali gibi 17 ve 18. yüzyıl müziğinin özgün icrasına odaklanan iki önemli kurumun kuruluşunda aktif olarak rol aldı.

Günümüzde Almanya'nın dört bir yanından ve Avrupa'nın önemli radyo koroları ve müzik topluluklarından konuk şef olarak davetler alan Frieder Bernius, prestijli müzik festivallerinde de yer alıyor. Frieder Bernius'un sayısı 40'ı aşan kayıtları Hollanda Edison Ödülü, Fransa'da Altın Diyapazon Ödülü gibi pek çok ödüle layık görüldü. 1993 yılında Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen maestro, klasik müzik dünyasına kazandırdığı isimlerle “Şeflerin Hocası” olarak anılıyor.