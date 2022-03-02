Ahmet Muvaffak Falay’ın adı Kuşadası’nda ölümsüzleşecek

Kuşadası Belediye Meclisi toplantısında, 22 Şubat'ta yaşamını yitiren 'Maffy' lakaplı dünyaca ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ın adını yaşatmak için Güvercinada’da düzenlenen caz ve klasik müzik günlerinin isminin 'Maffy Jazz Günleri' olarak değiştirilmesine karar verildi.

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Kuşadası Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısında 22 Şubat’ta yaşamını yitiren Maffy lakaplı dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ın anısını yaşatmak konuşuldu. Alınan kararla yaz sezonu boyunca Güvercinada’da düzenlenen caz ve klasik müzik günlerinin ismi ‘Maffy Jazz Günleri’ olarak değiştirildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın yetiştirdiği en önemli yeteneklerden olan Ahmet Muvaffak Falay’ı unutturmamak ve ismini yaşatmak için dört ay önce başlatılan heykel çalışmalarının da tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Başkan Günel, “Maffy’nin anısını layığıyla yaşatmak için dünyaca ünlü heykeltıraşımız Cem Sağbil tarafından yapımı sürmekte olan bronz heykel, en kısa süre içerisinde kentimizin merkezi bir noktasına yerleştirilecek” dedi.

AHMET MUVAFFAK FALAY KİMDİR?

1930 yılında Kuşadası’nda doğan Ahmet Muvaffak Falay, 1942 yılında aynı ilçede başladığı müzik hayatında ‘Maffy’adıyla ünlendi.

Ankara Konservatuarı’nda 7 yıl trompet ve piyano üzerine çalıştı.

1950’li yıllarda yurt dışında çalışmalar yapmaya başlayan ve 1964’te İsveç’e yerleşen Falay, 70’lerden itibaren İsveç’in ve dünyanın ünlü caz plak şirketlerinden albümler yayınlamaya başladı.

1960 yılında Almanya Köln’deki Kurt Edelhagen’in Radyo Orkestrası’na katılan trompet sanatçısı, dünyaca ünlü Kenny Clarke-Francy Boland ekibiyle de çaldı.

“MILES DAVIS AYARINDA BİR TROMPETÇİ”

1970 yılında Dizzy Gillespie Reunion Orchestra’ya katıldı. Dünyaca ünlü cazcı Dizzy Gillespie’nin, Down Beat adlı dergide yayımlanan yazısında, 1956’da Ankara’da dinlediği Muvaffak Falay’ı caz dünyasının ünlü trompetçileri Miles Davis ve Roy Eldridge ile kıyaslanabilecek bir trompetçi olarak değerlendirmesi büyük yankı yaratmıştı.

Falay’a 2005 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV tarafından ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ verilmiş, ayrıca 2011 yılında doğduğu Kuşadası’na sanatçının bir heykeli dikilmişti.