Mafya dünyasını odağına alan en iyi 10 film ve dizi

Ego çatışmaları, tüyler ürpertici ölümler, gizem, hırs... Mafyayı odağına alan filmler ve diziler her zaman ilgi çekmiştir. İşte bu türün en çok beğenilen 10 yapımı...

Sozcu.com.tr

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Şehre dönüşler başlarken; deniz, kum ve güneşe veda ederken artık daha çok evde vakit geçirip film ve dizi izleme zamanı. Peki neler izlemeli?

Quentin Tarantino’dan Martin Scorsese’ye, Robert De Niro’dan Leonardo DiCaprio’ya kadar pek çok başarılı yönetmen ve oyuncu; intikam, suç, aksiyon, gizli hesaplaşmaları odağına alan mafya yapımlarında yer aldı. Hollywood’un parlak isimleri yeraltı dünyasının karanlığını beyaz perdeye ya da televizyona taşıyarak dikkat çekti. Peki en iyi mafya yapımları hangileri?

Sunday Times, izlemeye başladığınızda ekran başından kalkamayacağınız ve etkisinden uzun bir süre çıkamayacağınız 10 yapımı sıraladı…

10. TOP BOY (2011-)

Netflix’te yayınlanan dizide olaylar, Londra’nın Hackney ilçesinde geçiyor. Ve iki uyuşturucu satıcısı Dushane ve Sully’nin yanı sıra Londra’da uyuşturucu ticareti ve çete şiddetiyle uğraşan diğer kişilere odaklanılıyor.

Dizi aynı zamanda şiddet içeren sahneleriyle de dikkat çekiyor.

9. REZERVUAR KÖPEKLERİ – 1992 (RESERVOIR DOGS)

Quentin Tarantino’nun ilk filmi olmasıyla da dikkat çeken film, gişe hasılatı ve aldığı ödüllerle de ilgi odağı oldu.

Tarantino, bu filmle gelecek filmlerinin tarzıyla ilgili de ipuçları verirken hem izleyicilerde hem de sinema endüstrisinde farklı bir merak uyandırdı.

8. PEAKY BLINDERS (2013-2022)

Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış İngiltere'yi, yasadışı faaliyet gösteren çeşitli çeteleri konu alan dizi yayınlandığı süre boyunca ilgi odağı oldu.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda vizyona giren ve tüm dünyada gişe rekorları kıran Oppenheimer filminin başrol oyuncası Cillian Murphy’nin endüstrideki patlama anı denilebilir.

7. MEAN STREETS – 1973 (ARKA SOKAKLAR)

Martin Scorsese’nin yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Harvey Keitel ve Robert De Niro’nun yer aldığı 1973 yapımı film, sadece sinema seyircisi tarafından beğenilmekle kalmadı aynı zamanda Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına da seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi’nde muhafaza edilmesine karar verildi.

6. TANRI KENT – 2002 (CITY OF GOD)

Gangsterler, her zaman Amerikalı ya da İtalyan olmaz.

Bu heyecan verici gerilim filmi, 1960’larda Brezilya’nın gecekondu mahallesindeki yaşamın şiddetli bir portresini çiziyor.

5. CASINO – 1995

Martin Scorsese, Las Vegas’taki gangsterlerin yükselişi ve düşüşünü konu alan bir film yapmak için yeniden Robert De Niro ve Joe Pesci ile bir araya geldi.

De Niro, mafyanın bir kumarhaneyi işletmekle görevlendirdiği kumarbazı canlandırıyor. Sharon Stone ise eski karısını canlandırıyor. Film, Amerika’nın en şatafatlı şehrine göz kamaştırıcı ve şık bir bakış.

4. SIKI DOSTLAR – 1990 (GOODFELLAS)

Scorsese, bu filmde Henry Hill adında bir gangsterin gerçek hikâyesini anlatıyor. Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco ve Paul Sorvino filmde rol alırken Oscar’da en iyi yardımcı aktör dalında Joe Pesci ödül almayı başarıyor.

Ayrıca film, BAFTA Ödülleri’nde de en iyi film ödülünü aldı.

3. THE WIRE (2002-2008)

Baltimore merkezli dizi, ilk yayınında izleyiciyi çekmekte zorlanmasına ve Emmy kazanamamasına rağmen kült bir klasik haline geldi. Dizi, uyuşturucu politikasından hükümetteki yolsuzluğa ve gazeteciliğin son durumunu inceleyen bir David Simon yapımı… Dizi, beraberinde Idris Elba, Dominic West ve Michael B Jordan yıldızlarını da parlatmayı başardı.

Yayınına 2 Haziran 2002’de başlanan dizi, beş sezonun ardından, 9 Mart 2008’de sona erdi. Ayrıca dizi, Barack Obama’nın bile en sevdiği yapımlar arasında.

2. THE SOPRANOS (1999-2007)

Dizi, New Jersey'de bir Amerikan-İtalyan mafya ailesi patronu Tony Soprano'nun hayatına odaklanıyor. Ayrıca dizide Tony ve psikiyatristi Dr. Jennifer Melfi’nin sahneleri 6 sezon boyunca suç ve ahlâk dengesinin tartışılması adına da çarpıcı oldu.

Dizi 2007 yılında sona ermiş olmasına rağmen pandemi döneminde karantina sırasında yeniden popüler oldu.

1. BABA ÜÇLEMESİ – THE GODFATHER (1972 – 1990)

Mafya denilince akla elbet ilk olarak Baba serisi gelir. Üçlemenin, sinemanın Shakespeare’i olarak anılmasının nedeni hem hikaye hem kullanılan teknik hem de her biri birbirinden başarılı oyuncular olabilir. Sonuçta üçlemedeki filmler arasında gerçekten seçim yapmak son derece zor.

Marlon Brando, Robert De Niro, Al Pacino, Diane Keaton gibi başarılı oyuncular Francis Ford Coppola yönetmenliğinde beyaz perdede ayrı bir iz bıraktı.

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