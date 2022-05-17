Mağara duvarında bulunan insan ve hayvan tasvirleri inceleniyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata Vadisi yamacındaki mağaranın duvarında bulunan insan ve hayvan tasvirlerine ilişkin yüzey araştırması gerçekleştirildi.

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Mersin’in Erdemli ilçesinde Alata Vadisi üstündeki kayalıklarda hayvanlarını otlatan Osman Erdoğan’ın bir keçisi aşağıya düştü. Keçiyi aramaya vadinin yamacına inen Erdoğan, mağara duvarında boyalarla çizilmiş resimleri görmesiyle gizemli yer ortaya çıktı.

3 yıl önce yaşanan bu olayı emekli tarih öğretmeni Ahmet Refik Erdem ve beraberindekiler yerinde görüp konu hakkında birçok araştırması bulunan TDK Yazıt Bilimi Kolu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz’a durumu iletti.

Pandeminin de geçmesiyle bölgeye giden Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, yüzey araştırması yaptı.

Araştırmanın ardından insan, dağ keçisi ve ayıya kadar çeşitli hayvanların resmedildiğinin net olarak belirli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alyılmaz, tasvirlerin milattan önceye ait olduğunu ancak kesin tarih için daha ayrıntılı bir çalışma yapacaklarını kaydetti.

“GÜNEŞ BAŞLI İNSANLAR, DAĞ KEÇİLERİ VE AYI REİMLERİ VAR”

TDK Yazıt Bilimi Kolu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, “Buranın bir kültürel envanteri olduğunu ve muhakkak surette korunması gerektiğini söylüyorum. Burada boyayle yapılmış kaya üstü tasvirler görüyoruz. Güneş başlı insanlar, kamlar ve şamanları temsilen tasvirler görüyoruz. Bunlar o dönemlerin halk önderleri, yaşadıkları toplumun bilgeleriydi. Doğa ile insanın birlikte yaşadıklarına, doğaya gösterilen saygının bir göstergesi olarak ritüel değerleri olan bazı hayvanların resmedildiğini görüyoruz. Asaleti, cesareti, kararlılığı sembolize eden tekeleri yani dağ keçilerini görüyoruz. Yine ayı tasviri var. Bu ayı tasviri çok önemli, ayı çok akıllı bir hayvan, gücü sembolize ediyor” dedi.

Alyılmaz, figürlerin tam tarihinin belirlenmesini önemsediklerini vurgulayarak, “Boya söz konusu olduğu için tarihlendirme mümkün. Milattan önce olarak tarihlendirme mümkün. Biz şu an ciddi bir şekilde yüzey araştırması yaptık. Bunların tarihlendirilmesi çok daha profesyonelce çalışma gerektiriyor” diye konuştu. (İHA)