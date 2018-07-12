Mağarada mahsur kalan Tayland’lı çocukların hikayesi film olacak

Tayland'da 12 gün mağarada mahsur kalan ve tüm dünyanın yakından takip ettiği bir kurtarma operasyonuyla mağaradan çıkartılan çocukların hikayesi film oluyor.

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BBC’nin haberine göre, 12 gün mağarada mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 12 çocuk ve antrenörlerinin hikayesi film olacak. Söz konusu filmle ilgili bilgiyi Tayland’da yaşayan ABD merkezli Pure Flix Entertainment adlı film şirketinin ortaklarından Michael Scott verdi. Scott, yaşanılanların çok dokunaklı olduğunu belirterek, film için senaryo üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Öte yandan, yapım şirketinin kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği, süreçte yer alan herkesi dinlediği ve bu bilgileri film için kullanacağı öğrenildi. Söz konusu mağaranın müze haline getirileceği ve ziyaretçilere açılacağı bilgisi de verildi.