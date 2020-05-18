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Mahcup nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mahcup mu, mahçup mu?
Mahcup nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mahcup mu, mahçup mu?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘mahcup’tur. Mahcup mu, mahçup mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 18 Mayıs 2020 - 12:02

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘mahcup'tur.

MAHCUP NE DEMEK:

1- Utangaç.

2- Utangaç bir biçimde.

MAHCUP NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin mahcup mu, mahçup mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mahcup şeklinde olmalıdır.

mahçup (Yanlış kullanım)

mahcup (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Ne kadar mahcup olduğunu anlatsam, inanmazsınız!”

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