Mahir Ünsal Eriş’ten altı yıl aradan sonra iki yeni öykü kitabı

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Mahir Ünsal Eriş, altı yıl aradan sonra iki yeni öykü kitabıyla okurların karşısına çıkıyor. Eriş'in Kara Yarısı ve Sarıyaz kitapları Can Yayınları etiketiyle yayınlanacak.

Dünya Bu Kadar, Olduğu Kadar Güzeliz, Bangır Bangır Ferdi Çalıyordu kitaplarıyla önemli bir okur kitlesine sahip olan Mahir Ünsal Eriş, sekiz öyküden oluşan Sarıyaz'da, yine küçük bir kıyı şehrindeki sıradan insanların dünyalarına ışık tutuyor. Onların aşklarına, hüsranlarına, isyanlarına, hezeyanlarına, kalp yaralarına ve her şeye rağmen hayata tutunma çabalarına tercüman oluyor… Her zamanki sakınmasız, dürüst ama merhamet dolu, hayat dolu tavrıyla. Her zamanki gibi sokağı dillendirerek…

Mahir Ünsal Eriş, Kara Yarısı'nda ise yaşadıkları yerlerin küçük dünyalarına, aşamadıkları içsel sınırlara yahut muhitin kalıplarına hapsolanları ele alıyor. Kimi öykülerde kasabaların dar sokaklarında gezip tutucu, küçük, hiçbir gelecek vaat etmeyen yerlere sıkışıp çırpınanları resmediyor. Kimilerinde de bir kaza ya da alın yazısına kurban gidenlerin yahut âdemoğlunun kara yarısına; yani hasede, fesada, çekememezliğe hatta basbayağı içindeki şerre kaptıranların peşine takılıyor. Lakin aydınlığı da zifirî karanlığı da okurlarının yakından bildiği o canlı, iştahlı, yaşam fışkıran üslubuyla anlatıyor.