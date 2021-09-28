Mahkeme MESAM’ın 2018 Genel Kurul kararlarını iptal etti

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin (MESAM ) 2018 yılında yapılan genel kuruluna hile karıştırdıkları gerekçesiyle, Recep Ergül öncülüğünde Coşkun Sabah, Suat Suna, Vedat Çetinkaya, Turhan Taşan, Celal Yarıcı gibi isimlerin açtığı genel kurulun iptali davasında karar çıktı. Mahkeme MESAM üyelerini haklı bularak, MESAM 9. Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu’nda alınmış olan dayanak kararların kesin hükümsüzlüğünü gözeterek iptaline karar verdi.

Hayati ARIGAN

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İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına Arif Sağ ve Sümer Ezgü katılmazken son seçimlerde MESAM Genel Başkanı seçilen Recep Ergül ile Coşkun Sabah, Suat Suna gibi isimlerin bulunduğu yaklaşık 40 MESAM üyesi duruşmada hazır bulundu.

EMSAL KARAR OLACAK

Duruşmada söz alan Recep Ergül, “MESAM'ın huzurlu seçimini yaptık. Bu davayı emsal teşkil etmesin diyerek sürdürme kararı aldık. Vereceğiniz kararla divanı yönetenler daha dikkatli olacaklardır. MESAM bu davadan kazançlı çıkacaktır. Üyelerinin daha huzurlu genel kurullar yapabilmesi için divan heyetinin usule aykırı hareket etmemesi gereklidir. Vereceğiniz karar emsal bir karar olacaktır” dedi.

Davacılardan Suat Suna ise davanın kabulünü isteyerek, “Divanda çoğunluğu ele geçirenlerin uygulamayı yönlendirdikleri gerçeği karşısında vereceğiniz kararın önemi çok büyüktür” dedi.

MAHKEME 2018 GENEL KURUL KARARINI İPTAL ETTİ

Mahkeme sözlü yargılamaya geçildiğini belirterek taraflara son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı. MESAM üyelerini haklı bulan mahkeme davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme kararında, MESAM 9. Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların kesin hükümsüzlüğünü gözeterek iptaline karar verdi.

2018 yılında yapılan genel kurulu, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal eden mahkeme MESAM'a yeni yönetimin seçilmiş olması nedeniyle, görev verilen geçici yönetim kurulu ile ilgili bir karar verilmesine yer olmadığını belirtti.

KAZANAN MESAM OLDU

MESAM’da 30 Haziran 2021 tarihinde yapılan genel kurulda, geçerli 980 oyun 906'sını alarak MESAM Başkanı seçilen Recep Ergül duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 3,5 yıldır büyük bir hukuk mücadelesi veriyorduk. Geç de olsa adaletin tecelli etmesinden memnunuz. Bu karar, emsal teşkil etmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bundan sonra, divanı ele geçirenin keyfi ve usulsüz uygulamaya cesaret edemeyeceği aşikârdır. Dönemin divan başkanı Sümer Ezgü’ye yargı yolu açılmıştır. Kazanan MESAM olmuştur” dedi.

OLAYLI GENEL KURULA DAVA AÇTILAR

MESAM'ın 31 Mayıs 2018’de, Sümer Ezgü’nün divan başkanlığındaki olaylı genel kurulunun iptali için Recep Ergül ve MESAM üyeleri dava açmıştı.

MESAM'ın 9. Olağanüstü Genel Kurulu, 31 Mayıs 2018'de yapılmış, Genel kurul, 1 gün önce, Arif Sağ ve ekibinin ihraç edilmesi nedeniyle gergin başlamıştı. Yeni Divan Kurulu Başkanı Sümer Ezgü, ihraç edilen Arif Sağ ve ekibinin MESAM'a dönmesi için oylama başlatmıştı. Üyelerin yüzde 62'si, Sağ ve ekibinin dönmesi yönünde oy kullanmıştı. İhraç edilen üyeler, genel kurul salonuna girmesi üzerine Bakanlık tarafından kayyum olarak atanan Coşkun Sabah başkanlığındaki geçici kurul, sonuçlara itiraz ederek salonu terk etmişti.