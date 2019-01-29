Mahmut Çınar ve Hüsnü Arkan’dan düet: Bul Beni

Mahmut Çınar ve Hüsnü Arkan’dan düet: Bul Beni

Başarılı müzisyen Mahmut Çınar ile usta sanatçı Hüsnü Arkan 'Bul Beni' düetinde buluştu...

Garaj Stüdyo etiketiyle yayınlanan şarkının sözü ve müziği Mahmut Çınar‘a, düzenlemesi ise Efe Demiryoğuran‘a ait. İmkansız bir aşkın anlatıldığı dans sahneleriyle dikkat çeken video klibi, sanatçının daha önce de birlikte çalıştığı Selçuk Demirci yönetti.

‘Bul Beni’ ile ilgili konuşan Çınar, “Kendimi çok şanslı hissediyorum. Hüsnü Arkan şarkıları yıllardır başucumdaki en önemli şarkılardır. Şimdi hayatımın köşe başlarında yeri olan bu büyük şarkı yazarı ve yorumcuyla bir şarkımı seslendiriyor olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Çınar, ayrıca 10 şarkıdan oluşacak ilk albümü ‘Bul Beni’nin, yakın zamanda müzikseverlerle buluşacağını açıkladı.