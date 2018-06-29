Mahmut Tuncer mahkemede ifade verdi

İzmir'de yaşayan Bilgin Çetin, eserinin melodisini rızası dışında kendi eserinde kullandığı ve dağıtımını yaptığı iddiasıylaMahmut Tuncer'den şikayetçi oldu. Tuncer, bugün mahkemeye giderek ifade verdi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

İzmir Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi’nin talimatı doğrultusunda, İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde açılan talimat duruşmasına, sanık Mahmut Tuncer de katıldı. Mahkemede savunma yapan Tuncer, İzmir’de yaşayan Bilgin Çetin’in davaya konu ettiği ‘Cincon’ isimli eserinden daha önce haberdar olmadığını belirterek, “Dübeş attım yek geldi’ isimli daha önceden başka bir albümümde seslendirdiğim bir eser bulunmaktadır. Bu esere ait nakarat bölümü ile Anadolu’da yaygın olan oyun havalarından bir bölümü birbirine uyarlamak suretiyle Ankara havası tabir edilen türde bir eser gerçekleştirildi. Kesinlikle bu eser şikayetçiye ait ‘Cincon’ isimli müzik eserinden hukuka aykırı olarak kullanılmış değildir.” dedi.

Beraatini talep eden Tuncer, “Suçlamaya konu albümüm 2013 yılında yayınlanmıştır. Şikayet tarihi itibariyle yasal sürecin sona ermiş olması gerekir. Bu hususun da mahkemece değerlendirilerek, davanın düşürülmesini talep ediyorum” açıklamasını yaptı.

Mahkeme, dosyanın davanın görüldüğü İzmir’deki mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sinai Haklar Soruşturma Bürosunca, müşteki Bilgin Çetin’in eserinin izinsiz kullanıldığına yönelik yaptığı şikayet üzerine Mahmut Tuncer ve çalıştığı Özdemir Plak yetkilisi Mustafa Özdemir hakkında “Manevi veya mali haklara tecavüz” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, müşteki Bilgin Çetin’in ‘Cincon’ isimli eserini Bornova 1. Noterliğine tescil ettirmek suretiyle eser sahibi olduğu, eserini çeşitli sosyal medya mecralarında umuma arz ettiği belirtilen iddianamede, şüpheli Mahmut Tuncer’in “Ankara” isimli eserinde müştekinin rızası olmadan eseri kullandığı ve eser sahibi olarak müştekinin ismini göstermediği, plak yetkilisinin de bu eserin dağıtımını gerçekleştirerek mali ve manevi haklara tecavüzde bulunulduğu belirtildi.

BİLİRKİŞİDEN ‘MELODİ AYNI’ SAPTAMASI

Bilirkişi raporunda, iki eseri oluşturan melodinin aynı olduğu, müştekiye ait ‘Cincon’ isimli eserin şikayete konu eser ‘Ankara’da kullanıldığı, izinsiz kullanımdan doğan mali ve manevi hakların ihlal edildiği anlatıldı. İzmir Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi, sanığın ifadesinin alınması için İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi’ne talimat yazmıştı.

AA