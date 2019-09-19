Mahmut Tuncer’den Mantık kitabı ile ilgili bir açıklama daha!

Mahmut Tuncer’den Mantık kitabı ile ilgili bir açıklama daha!

Türkücü Mahmut Tuncer, "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" sözünün 8. sınıf öğrencilerinin kullandığı Mantık kitabında yer almasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Mahmut Tuncer’in “Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere” sözünün Mantık kitabında yer alması tartışma yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu sayfa ile ilgili bir açıklama yapmış ve kitabın eğitim materyali olmadığını, yardımcı ders kitabı olduğunu açıkladı.

“HABERİM VE ONAYIM OLMADAN…”

Tuncer, söz konusu sayfa ile ilgili haberinin ve onayının olmadığını belirttiği açıklamasında şöyle dedi:

“Tam 40 yılını sanat insanı olma mücadelesiyle geçirmiş bir Anadolu insanıyım. 40 yıllık mücadelemde bu derece maksadını aşan bir itham altında olmamıştım. Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımları okudum. Bir mizah içeriğinden sözüm ona “eğitim eleştirisi” çıkarma çabasının aslında ideolojik bir tartışma üretme girişimi olduğu çok açık. Bu anlamsız eleştiriyi köpürtenlerin orada batılı bir sanatçı görselerdi bundan memnun olacaklarından da hiç şüphem yok. Ben bu sosyal medya lincinin faillerini Anadolu kültürünü ötekileştiren, kendi değerlerini küçümseyenler olarak değerlendiriyorum.

Hiç bir şekilde haberim veya onayım olmadan yer aldığım o sayfadaki mizaha biraz olsun tebessüm eden, zihni rahatlayan bir öğrenci evladımız varsa bu bir güzelliktir. Bu güzelliğin ortaya çıkmasında biraz olsun katkı sağladıysam dünyanın en mutlu insanı olurum. Asıl komik olan orada ifade ettiğim “mantık” espirisi değil, o espiri üzerinden eğitim eleştirisi üreten “aydınların” var olduğu gerçeğidir.”