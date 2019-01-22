Mahmut Yesari’den eski İstanbul sokaklarına mizahi bir bakış

Mahmut Yesari, Can Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan “İstanbul’un Antika Tipleri” kitabında eski İstanbul’un dikkat çeken tiplerini eğlenceli bir üslupla tanıtıyor ve 20. yüzyıl başı İstanbul'unun şehir hayatına dair keyifli bir okuma sunuyor.

MAHMUT YESARİ KİMDİR?

1895'te İstanbul'da doğdu. “Solak” anlamına gelen soyadı büyük dedesi hatta Yesari Mehmet Esat'tan alınmıştır. İstanbul Lisesi'nde ve Sanayi-i Nefise Mektebi'nde (Güzel Sanatlar) okuyan yazar, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi'nde yedek subay olarak savaşmıştır. Gazeteciliğe Diken dergisine karikatür çizerek başlamış, daha sonra kendini roman ve öykü yazmaya vermiştir. Eserlerinde Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ortaya çıkan sosyal yapıya ve olaylara değinen yazar, günlük yaşamı ve insan ilişkilerini ustaca işlemiştir. Otuz yıldan uzun süre geçimini kalemiyle sağladıktan sonra 19 Ağustos 1945'te, Yakacık Sanatoryumu'nda veremden ölmüştür.