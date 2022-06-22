Mahsun Kırmızıgül 16 yıl sonra Bodrum’da

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Açıkhava’da verdiği iki konserle çok büyük ses getiren Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl önce sahnelere veda ettiği Bodrum’da sevenleriyle buluşacak.

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25 Haziran'da Bodrum'un yeni mekanı Gala Yalıkavak'ın açılışında sahne alacak olan Mahsun Kırmızıgül, yine farklı bir gösterisiyle adından söz ettirecek. Sevenleri için özel bir sahne şovu hazırlayan Kırmızıgül, yine unutulmaz bir geceye imza atacak. Sahnelere dönme kararıyla birlikte pek çok mekanın sahnesinde ağırlamak için yarıştığı Mahsun Kırmızıgül'ün yaz konser takvimi ise sevenleri tarafından merakla bekleniyor.