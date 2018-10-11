Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mahsun Kırmızıgül, Mucize 2’nin çekimlerine başladı
Mahsun Kırmızıgül, Mucize 2’nin çekimlerine başladı
Yönetmen Mahsun Kırmızıgül, devam filmi olan 'Mucize 2'nin çekimlerine İzmir'in Foça ilçesinde başladı.
Kültür Sanat 11 Ekim 2018 - 15:51

Mahsun Kırmızıgül, senaryosunu kendisinin yazdığı ‘Mucize 2’ filminin çekimlerine başladı. Film setinin dönem sahnelerindeki eski araçlar ve dekorlar ile özenli çalışma dikkat çekerken, çekimlerin önemli bölümü, ilçeye bağlı Yenifoça Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

mahsun-kirmizigul-mucize2-dha4
Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın da rol aldığı filmde Marsilya Meydanı’na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettirdi. Foçalılar, eski model araçlarla çekim dışındaki zamanlarda hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüntü ve fotoğraf alınmaması için çekim alanı çevresindeki önlemler ise dikkat çekti. Filmin 1 Mart 2019 tarihinde gösterime girmesinin planlandığı öğrenildi.

mahsun-kirmizigul-mucize2-dha3
mahsun-kirmizigul-mucize2-dha

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler