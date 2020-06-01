Mahsus nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mahsus mu, masus mu?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘mahsus'tur.
MAHSUS NE DEMEK:
1- Özgü.
2- Biri veya bir şey için ayrılmış, münhasır.
3- Özel.
4- Özellikle.
5- Bilerek, isteyerek, kasten.
6- Şakadan.
MAHSUS NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin mahsus mu, masus mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mahsus şeklinde olmalıdır.
masus (Yanlış kullanım)
mahsus (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Kişiye mahsus ürünler imal ediyor.”