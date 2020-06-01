Mahsus nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mahsus mu, masus mu?

Mahsus nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mahsus mu, masus mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘mahsus’tur. Mahsus mu, masus mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘mahsus'tur.

MAHSUS NE DEMEK:

1- Özgü.

2- Biri veya bir şey için ayrılmış, münhasır.

3- Özel.

4- Özellikle.

5- Bilerek, isteyerek, kasten.

6- Şakadan.

MAHSUS NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin mahsus mu, masus mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mahsus şeklinde olmalıdır.

masus (Yanlış kullanım)

mahsus (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kişiye mahsus ürünler imal ediyor.”