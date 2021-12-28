Makedon Kulesi’nde restorasyon başladı

Roma İmparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 2'nci yüzyılda kurulan Hadrianopolis'i çevreleyen surların dört köşesindeki kulelerden biri olan, Edirne kent merkezindeki Makedon Kulesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.

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Edirne’nin kurucusu Roma İmparatoru Hadrianus döneminde yapılan ve o günden bugüne ayakta kalmayı başaran Makedon Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alındı.

Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Makedon Kulesi, Edirne’nin ayakta kalan en eski yapılarından biri olma özelliği taşıyor.

Geçmiş yıllarda depremlerle hasar oluşan ve onarım gören tarihi yapı, uzun yıllardır atıl olarak bulunuyordu.

KULE ÜSTÜNE SEYİR TERASI YAPILACAK

Bir yıl sürecek çalışmalarda Makedon Kulesi’nin restorasyonun yanı sıra çevresinde de düzenlemeler yapılacak.

Yerden 48 metre yükseklikte bulunan kulenin üst bölümüne de seyir kulesi yapılacağı bildirildi.

Müze olarak açılacak Makedonya Kulesi’ne gelenler tarihi yapıyı gezdikten sonra seyir tepesine çıkarak buradan tarihi kenti izleme fırsatı bulacak. (DHA)

