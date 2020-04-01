Makosen nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre makosen mi, mokosen mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘makosen'dir.
MAKOSEN NE DEMEK:
1- Kuzey Amerika Kızılderililerinin giydiği deriden yapılmış, tek parça ayakkabı.
2- Kısa ökçeli, bağsız ayakkabı.
MAKOSEN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin makosen mi, mokosen mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı makosen şeklinde olmalıdır.
mokosen (Yanlış kullanım)
makosen (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Babası, bayramlık yeni bir makosen ayakkabı aldı.”