Maktul nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre maktul mü, maktül mü?

Maktul nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre maktul mü, maktül mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘maktul’dür. Maktul mü, maktül mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘maktul'dür.

MAKTUL NE DEMEK: Öldürülmüş, öldürülen anlamındadır.

MAKTUL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin maktul mü, maktül mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı maktul şeklinde olmalıdır.

maktül (Yanlış kullanım)

maktul (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Dedektifler maktulün kimliğini belirlemeye çalışıyor.”