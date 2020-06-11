Maktul nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre maktul mü, maktül mü?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘maktul'dür.
MAKTUL NE DEMEK: Öldürülmüş, öldürülen anlamındadır.
MAKTUL NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin maktul mü, maktül mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı maktul şeklinde olmalıdır.
maktül (Yanlış kullanım)
maktul (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Dedektifler maktulün kimliğini belirlemeye çalışıyor.”