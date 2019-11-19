Malazgirt hikayesi beyazperdeye geliyor

Gelecek sene Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti'nde başrolü üstlenen Vildan Atasever, "Erkek oyuncuların çoğunlukta olduğu bir oyuncu kadromuz var. Bu kadar erkeğin içinde güçlü ve söz sahibi olan bir kraliçeyi oynamak çok eğlenceli. Daha önce de bir Osmanlı Sultanı’nı oynamıştım sinema filminde ilk olacak ama dönem işlerine yakıştığımı söylüyorlar" dedi.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filminin çekimleri 17 Ekim'de Konya'da başladı. 6 hafta sürecek çekimlerin birkaç sahnesi de İstanbul'da çekilecek. Film için 14 milyon TL bütçe harcandı. Başrollerinde Vildan Atasever, Cengiz Coşkun, Haluk Piyes, Caner Kurtaran gibi isimlerin yer aldığı ‘Malazgirt: 1071' filminin setinde bol bol Konya'ya özgü etli ekmek tüketildi.

Filmin başrol oyuncularından Cengiz Coşkun, “Herkesin beklentisini karşılayacak bir film hazırlayacağız. Ben Selçuklu devletinin 2. Hükümdarı Sultan Alparslan'ı oynayacağım. Herkesin oynamak isteyeceği bir rolü oynamak benim için gurur verici. Alparslan Anadolu'nun kapılarını Türklere açan bir hükümdar. Herkesin uzun zamandır beklediği, her yapımcının yapmak istediği bir proje” dedi.

Filmin başrol oyuncularından Vildan Atasever, şöyle konuştu: “İyi bir iş çıkacağına inanıyorum. Selçuklu mimarisini kullanıyoruz platoda değil gerçek mekanlarda olmak, mirasımızı koruduğumuzu görmek mutluluk verici. Erkek oyuncuların çoğunlukta olduğu bir oyuncu kadromuz var. Bu kadar erkeğin içinde güçlü ve söz sahibi olan bir kraliçeyi oynamak çok eğlenceli. Daha önce de bir Osmanlı Sultanı'nı oynamıştım sinema filminde ilk olacak ama dönem işlerine yakıştığımı söylüyorlar.”