Mamayı getir, filmi ücretsiz izle
Maltepe Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde İstanbul’daki kedileri konu alan Kedi belgeselinin özel bir gösterimini yapacak. Ceyda Torun'un yönetmenliğini üstlendiği Kedi, TIME dergisinde 2017'nin en iyi 10 filmi arasında gösterilmişti. Film, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de yapılacak.
‘MAMA GETİRMEYİ UNUTMAYIN’
Gösterimini izlemek isteyenlerin yanında en az 1 kilogram kedi veya köpek maması getirip, bağışlaması gerekiyor. Mamalar, ilçe genelindeki sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sokakta yaşayan can dostlarımız için yanınızda mama getirmeyi unutmayın” çağrısı yaptı.