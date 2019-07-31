maNga’dan Ağustos’ta 9 konser

maNga, Ağustos ayında yoğun bir konser programına başlıyor. maNga'nın solisti Ferman Akgül ve davulcusu Özgür Can Öney'in konserlerine eşlik eden çocukları ile yapılan paylaşımlar, beğeni aldı. 2 Ağustos itibarıyla Edirne'de başlayacak olan konser maratonu sırasıyla; Çankırı, Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla ve Balıkesir şeklinde devam edecek.

Balıkesir'de düzenlenen Zeytinli Rock Festivali ile konser maratonunu tamamlayacak olan başarılı grup, festival öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle zirveye taşıyacak.

İŞTE, KONSER TAKVİMİ

2 Ağustos Cuma Trakya Müzik Festivali

10 Ağustos Cumartesi Çankırı (Özel Etkinlik)

17 Ağustos Cumartesi Milyon Fest Mersin, Erdemli

18 Ağustos Pazar Antalya Lara Wlive Sports & Music Festival

24 Ağustos Cumartesi İstanbul Kartal Anatolium AVM

28 Ağustos Çarşamba Datça Amfi Tiyatro

29 Ağustos Perşembe Bodrum Antik Tiyatro

30 Ağustos Cuma İstanbul Maltepe Belediyesi 30 Ağustos Kutlamaları

31 Ağustos Cumartesi Zeytinli Rock Festivali