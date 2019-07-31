maNga’dan Ağustos’ta 9 konser

maNga, Ağustos ayında yoğun bir konser programına başlıyor. maNga'nın solisti Ferman Akgül ve davulcusu Özgür Can Öney'in konserlerine eşlik eden çocukları ile yapılan paylaşımlar, beğeni aldı. 2 Ağustos itibarıyla Edirne'de başlayacak olan konser maratonu sırasıyla; Çankırı, Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla ve Balıkesir şeklinde devam edecek.
Balıkesir'de düzenlenen Zeytinli Rock Festivali ile konser maratonunu tamamlayacak olan başarılı grup, festival öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle zirveye taşıyacak.
İŞTE, KONSER TAKVİMİ
2 Ağustos Cuma Trakya Müzik Festivali
10 Ağustos Cumartesi Çankırı (Özel Etkinlik)
17 Ağustos Cumartesi Milyon Fest Mersin, Erdemli
18 Ağustos Pazar Antalya Lara Wlive Sports & Music Festival
24 Ağustos Cumartesi İstanbul Kartal Anatolium AVM
28 Ağustos Çarşamba Datça Amfi Tiyatro
29 Ağustos Perşembe Bodrum Antik Tiyatro
30 Ağustos Cuma İstanbul Maltepe Belediyesi 30 Ağustos Kutlamaları
31 Ağustos Cumartesi Zeytinli Rock Festivali