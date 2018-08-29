maNga’dan bir ilk! Özel lazer gitarla sahneye çıkacak…

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Dünyada eşi bulunmayan ve David Hickford imzası taşıyan bu özel gitar eşliğinde birbirinden farklı sürprizler de hazırlayan maNga, Zeytinli Rock Festivali seyircisini şaşırtacak.

maNga grup elemanları, konser öncesi provada, lazer gitar fikrini üç yıl önce ortaya çıktığını belirterek, “İskender Paydaş, David Hickford ile bizleri tanışırdı ve kendisine maNga’dan bahsettik. “Bu teknolojiyi kullanarak gitar yapabilir miyiz” diye sorduk. Kendisi de, “Bundan önce böyle bir teklif gelmedi, neden olmasın” diyerek çalışmalara başladı. David ayrıca dünyaca ünlü Jean Michel Jarre ve Spice Girls grubu ile çalışmış, neredeyse 40 yıldır çok büyük şovlarda lazer teknolojisini kullanan ve geliştiren biri. Bizim için de kendisiyle tanışmak ve çalışmak büyük bir şans oldu. Türkiye’ye ve dünyaya öncü olacak bir çalışma yapacağız. Daha önce bu teknoloji kullanılarak arp yapılmış ama biz lazer tekniği kullanılarak hazırlanan bu gitar ile bir ilke imza atıyoruz. Elbette projenin geliştirilecek çok yanı var ama bu fikri hayata geçirmek ve Zeytinli Rock Festivali’ndeki seyirciyle buluşturmak bizler için çok keyifli olacak. Şimdiden sabırsızlanıyoruz” sözleriyle duygularını dile getirdiler.



YOĞUN KONSER GRUBU

maNga grubu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Aydın’da, 31 Ağustos’ta Zeytinli Rock Festivali’nde, 1 Eylül’de Beyoğlu Sanat Performans’ta, 7 Eylül’de Van Gezginfest’te, 14 Eylül’de Marmaris Dünya Ralli Şampiyonası’nda, 23 Eylül’de Londra O2 Islington’da, 29 Eylül’de Kadıköy Dorock XL’da, 30 Eylül’de Erzurum MNG Avm'de konser verecek.