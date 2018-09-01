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maNga’dan sahnede bir ilk
maNga’dan sahnede bir ilk
Türk alternatif rock müziğin MTV ödüllü öncü gruplarından maNga, geçtiğimiz akşam Zeytinli Rock Festivali'nde bir ilke imza attı.
Kültür Sanat 1 Eylül 2018 - 16:36

Festivale özel olarak yaptırdıkları ve dünyada bir ilk olan lazer gitar ile sahnede adeta görsel şölen yaşatan maNga, kalabalığın tüm şarkılarda kendilerine eşlik etmesiyle birlikte coşkulu anlar yaşattı.

KAPANIŞ ATATÜRK İLE OLDU

David Hickford imzası taşıyan bu özel gitar ile sahnede sürpriz yapan maNga, son maxi single’ı maNgaX’ten de şarkıları seslendirerek, yeni proje hazırlığı içerisinde olduklarının müjdesini sahneden duyuran grup, konserin sonunda ekrana Atatürk resmini yansıtarak kapanışı yaptı.

manga2
maNga konserlerine: 1 Eylül Beyoğlu Sanat Performans, 7 Eylül Van Gezginfest, 14 Eylül Marmaris Dünya Ralli Şampiyonası, 23 Eylül Londra O2 Islington, 29 Eylül Kadıköy Dorock XL ve 30 Eylül Erzurum MNG Avm'de ara vermeden devam edecek.

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