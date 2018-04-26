Mangala oyununun belgeseli yayınlandı

Mangala oyunu belgesel filmi, Ceyhan kardeşlerin tarihsel araştırması ve anlatımı ile yayınlandı. 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olan belgesel, bu alanda hazırlanmış ilk film özelliğini taşıyor. Belgesel, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda gösterilmeye uygun bulundu.
Belgesel filmde Sunay Akın, Prof. Dr. Klaus Schmidt, Dr. Muazzez İlmiye Çığ, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Prof. Dr. Abdulvahap Kara, Prof. Dr. Öcal Oğuz, Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Türk Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, Türk Beyin Takımı Kaptanı Ferhat Çalapkulu, Yrd. Doç. Dr. Rıfat Ergeç, Maksat Shotay, oyun ve oyuncak araştırmacısı Ceren Göğüş, halk bilimci Gonca Tokuz, folklor araştırmacısı Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl, Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Başkanı Şaban Kurt, Go ve Strateji Derneği Başkanı Mehmet Emin Barsbey, Mangala Oyunu Derneği Başkanı Serkan Aziz Ceyhan ve Türkiye'deki tek Mangala oyunu araştırmacısı Serdar Asaf Ceyhan yer alıyor.
Filmin Künyesi şöyle:
Seslendirme: Harun Can – Semih Dindar
Müzik: Doğukan Hazar Manço
Senaryo: Semih Dindar
Yönetmen: Kemal Öner-Gürcan Mete Şener
Yapımcı: Aysel Ceyhan
Mangala oyunu, YouTube’da ‘MANGALA OYUNU BELGESEL FİLMİ’ başlığıyla izlenebilir.