Manipülasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre manipülasyon mu, manüpülasyon mu?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘manipülasyon'dur.
MANİPÜLASYON NE DEMEK:
1- Yönlendirme.
2- Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme.
3- Yönlendirim.
MANİPÜLASYON NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin manipülasyon mu, manüpülasyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı manipülasyon şeklinde olmalıdır.
manüpülasyon (Yanlış kullanım)
manipülasyon (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Borsada manipülasyon iddiaları nedeniyle işlemler durduruldu.”