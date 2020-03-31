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Manipülasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre manipülasyon mu, manüpülasyon mu?
Manipülasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre manipülasyon mu, manüpülasyon mu?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘manipülasyon’dur. Manipülasyon mu, manüpülasyon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 31 Mart 2020 - 11:59

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘manipülasyon'dur.

MANİPÜLASYON NE DEMEK:

1- Yönlendirme.

2- Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme.

3- Yönlendirim.

MANİPÜLASYON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin manipülasyon mu, manüpülasyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı manipülasyon şeklinde olmalıdır.

manüpülasyon (Yanlış kullanım)
manipülasyon (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Borsada manipülasyon iddiaları nedeniyle işlemler durduruldu.”

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Son güncelleme: 12:01 - 31.03.2020
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