Manisa’daki gizli hazine: Sardes!

Yahudiler’in dünyadaki üçüncü tapınağını da bünyesinde bulunduran Sardes Antik kenti Türkiye’nin inanç turizmine kazandırılmayı bekliyor.

İlker KILIÇASLAN

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Lidya Devleti'nin başkenti, Roma ve Bizans dönemlerinin önemli yerleşim bölgesi olan Manisa'nın Salihli ilçesindeki tarihi Sardes Antik Kenti, tarihi mozaiğinin yanı sıra medeniyetlerin dini izlerini taşıyan yapılarıyla da dikkat çekiyor. Yahudiler için önemli olan Kudüs'teki Ağlama Duvarı (Süleyman Tapınağı) ve Babil'deki kerpiç sinagogun ardından Sardes Sinagogu üçüncü önemli havra olmasıyla biliniyor.

Manisa Salihli Turizm Derneği Onursal Başkanı Araştırmacı-Yazar Mustafa Uçar, Sardes Sinagogu'nun dünyanın bilinen üçüncü sinagog olduğunu söyledi. Uçar'a göre Yahudiler'in Seferad kolu buradan çıktı. M.Ö 212-2015 yıllarında 10 bin kişi buraya geliyordu. Sinagogda aynı anda bin kişi ibadet edebiliyordu. 1962 yılında ortaya çıkarılan antik kent Türkiye İle Avrupa'da çok bilinmemesine rağmen Amerika'daki Yahudiler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Uçar “Bir an önce gizli kalmış sinagogun ülkenin inanç turizmine kazandırılması gerekiyor. İnanç turizmi için buranın tanıtılması lazım. Buranın tanıtımı yapıldığı zaman insanlar merakla görmeye gelecekler” diye konuştu.