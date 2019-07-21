Manowar son kez coşturdu

İstanbul, önceki akşam metal müzik tarihinin en büyük gruplarından Manowar’ı The Final Battle turnesi kapsamında ağırladı. Heavy metal bayrağını neredeyse 40 yıldır tepelerde taşıyan efsane grup, KüçükÇiftlik Park'ı dolduran binlerce müzikseverin karşısına, bugüne kadarki en büyük sahne prodüksiyonuyla çıktı. Vera Müzik ve Hammer Müzik organizasyonuyla gerçekleşen açıkhava konseri, adını metal tarihinin zirvesine yazdıran Manowar'ın Türkiye’de verdiği son konserdi. Bu nedenle Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen heavy metal tutkunları, konserde buluştu.

Konser sonrasında, Instagram hesaplarından Türkiye’deki hayranlarına özel olarak teşekkür eden grup, 10 binden fazla izleyiciye 2 binden fazla parça malzeme ile görsel ve işitsel bir heavy metal gecesi yaşattı.