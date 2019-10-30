Mansur Yavaş açıkladı… Athena’nın şartı alkış aldı

Athena, önceki gün İstanbul’da Cumhuriyetin 96’ıncı yaşının coşkusunu yaşamak için sahnedeydi. Sultanahmet Meydanı’nda sahneye çıkan grup, marş ve şarkılar ile dinleyicileri coşturmuştu. Grup, dün ise Ankara’da sahne aldı. Yine binlerce kişiye coşku yaşatan Athena’nın sahne alma şartını ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıkladı. Yavaş, Athena’ya teşekkür ettiği konuşmasında şöyle dedi:

“Bir teşekkür de Athena’ya. Gökhan Bey ile yaptığımız konuşmada kendisi bizim konser teklifimizi kabul etti ama bir şartla… Gelirinin tümünü Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyor. Çok çok teşekkür ediyorum.”

Athena Gökhan ise kendilerini Ankara’ya davet eden Mansur Yavaş’a çok teşekkür etti.

İşte, konserden görüntüler…