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Maradona’nın müzesine ziyaretçi akını
Maradona’nın müzesine ziyaretçi akını
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Arjantinli Diego Armando Maradona'nın Buenos Aires'te 1977-80 yılları arasında ailesiyle birlikte yaşadığı ve Ekim 2016'da müzeye dönüştürülen evi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Kültür Sanat 30 Haziran 2018 - 13:43

Maradona’nın futbol kariyerinin ilk yıllarında ailesiyle birlikte yaşadığı evde, aileye ait çeşitli objeler ve futbolcunun kişisel eşyaları bulunuyor.

İşte, müzeye çevrilen evden görüntüler…

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