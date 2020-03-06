Marc Anthony Avant Gallery’de yer alan tüm eserleri satın aldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony, Miami’deki Avant Gallery’de yer alan sergideki tüm ürünleri satın aldı. Anthony’nin Fransız sanatçı Florian Eymann’a ait olan 12 esere, 150 bin dolar yani yaklaşık olarak 920 bin TL ödediği söyleniyor.
Özellikle 18. yüzyıldan kalma krallara, kraliçelere ve politikacılara benzeyen nesnelerin değiştirilmiş yüzlerine sahip parçaları aldığı bilinen 51 yaşındaki şarkıcı, sergi bittikten sonra eserlerine kavuşabilecek…